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Киноафиша Сериалы Исправление
Исправление (2022 - …) The Fix
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 10 минут
Стрим-сервис Roku
Продолжительность 1 час 20 минут
О чем сериал

Документальный сериал «Исправление» основывается на книге британского журналиста и писателя Йохана Хари «Преследуя крик: первые и последние дни войны с наркотиками». Это история, рассказанная Сэмюэлем Л. Джексоном от первого лица, развенчивает распространенные заблуждения о наркотических веществах и роли зависимости в Соединенных Штатах. Герои отмечают, что главные причины пагубных пристрастий кроются в одиночестве. Употребление наркотиков является, по сути, способом адаптироваться к пугающей социальной среде.

Исправление - трейлер первого сезона
Исправление
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Исправление - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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