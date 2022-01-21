Документальный сериал «Исправление» основывается на книге британского журналиста и писателя Йохана Хари «Преследуя крик: первые и последние дни войны с наркотиками». Это история, рассказанная Сэмюэлем Л. Джексоном от первого лица, развенчивает распространенные заблуждения о наркотических веществах и роли зависимости в Соединенных Штатах. Герои отмечают, что главные причины пагубных пристрастий кроются в одиночестве. Употребление наркотиков является, по сути, способом адаптироваться к пугающей социальной среде.