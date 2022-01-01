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Стрим-сервис Roku

О стрим-сервисе

Roku – это крупный стриминговый сервис, доступный подписчикам из США, Канады и Великобритании. Постепенно он расширяет зону вещания и в других государствах. Подписка дает неограниченный доступ к кинопродукции Netflix, Disney и многих других компаний и каналов, а также к фирменному контенту Roku. Подключить пакет сегодня можно через интернет-сайт, мобильное приложение или на специальных стриминговых устройствах. Зрителям предоставляют широкий выбор бесплатных видеороликов, фильмов и передач. Премиум-подписка дает ранний доступ к новинкам и позволяет просматривать видео без рекламы. 

Сериалы
Среди акул
Среди акул
драма 2022, США
0.0
Пакт
Пакт
приключения, фантастика 2022, США
0.0
Роковые земли
Роковые земли
комедия, анимация 2022, США
0.0
Исправление
Исправление
документальный 2022, США
0.0
Ожесточённая битва
Ожесточённая битва
документальный 2021, США
0.0
Сейчас
Сейчас
комедия 2021, США
0.0
Суд Крисси
Суд Крисси
комедия 2020,
0.0
Все сериалы
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