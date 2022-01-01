Стрим-сервис Roku

Roku – это крупный стриминговый сервис, доступный подписчикам из США, Канады и Великобритании. Постепенно он расширяет зону вещания и в других государствах. Подписка дает неограниченный доступ к кинопродукции Netflix, Disney и многих других компаний и каналов, а также к фирменному контенту Roku. Подключить пакет сегодня можно через интернет-сайт, мобильное приложение или на специальных стриминговых устройствах. Зрителям предоставляют широкий выбор бесплатных видеороликов, фильмов и передач. Премиум-подписка дает ранний доступ к новинкам и позволяет просматривать видео без рекламы.