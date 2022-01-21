В 1 сезоне сериала «Исправление» развенчиваются самые распространенные заблуждения о запрещенных веществах и наркотической зависимости в Соединенных Штатах Америки. Героями проекта становятся люди, которые имеют непосредственное отношение к этой теме. Они делятся своим опытом, рассуждают о том, что произойдет, если в стране будут легализованы легкие наркотики, а также задаются вопросом, оказывают ли зависимым людям достойную поддержку реабилитационные центры, в частности, те, что руководствуются программой «Двенадцать шагов». Кроме того, герои выясняют, что на самом деле вызывает передозировку.