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Исправление 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Исправление
Киноафиша Сериалы Исправление Сезоны Сезон 1

The Fix
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 1 час 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Исправление»

В 1 сезоне сериала «Исправление» развенчиваются самые распространенные заблуждения о запрещенных веществах и наркотической зависимости в Соединенных Штатах Америки. Героями проекта становятся люди, которые имеют непосредственное отношение к этой теме. Они делятся своим опытом, рассуждают о том, что произойдет, если в стране будут легализованы легкие наркотики, а также задаются вопросом, оказывают ли зависимым людям достойную поддержку реабилитационные центры, в частности, те, что руководствуются программой «Двенадцать шагов». Кроме того, герои выясняют, что на самом деле вызывает передозировку.

Рейтинг сериала

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8.8 IMDb
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Список серий сериала Исправление График выхода всех сериалов
Сезон 1
Все наши знания о зависимости ошибочны Everything We Think We Know About Addiction Is Wrong
Сезон 1 Серия 1
21 января 2022
Все наши знания о нарковойнах ошибочны Everything We Think We Know About How the Drug War Started Is Wrong
Сезон 1 Серия 2
21 января 2022
Все наши знания о кайфе ошибочны Everything We Think We Know About Getting High Is Wrong
Сезон 1 Серия 3
21 января 2022
Все наши знания о насилии, связанном с наркотиками, ошибочны Everything We Think We Know About Drug Related Violence Is Wrong
Сезон 1 Серия 4
21 января 2022
Все наши знания о борьбе с наркотиками ошибочны Everything We Think We Know About Drug Enforcement Is Wrong
Сезон 1 Серия 5
21 января 2022
Все наши знания об опиоидном кризисе ошибочны Everything We Think We Know About the Opioid Crisis Is Wrong
Сезон 1 Серия 6
21 января 2022
Все наши знания о лечении неверны Everything We Think We Know About Treatment Is Wrong
Сезон 1 Серия 7
21 января 2022
Все наши знания о легализации неверны Everything We Think We Know About Legalization Is Wrong
Сезон 1 Серия 8
21 января 2022
График выхода всех сериалов
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