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Завтрак в постель 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Завтрак в постель
Киноафиша Сериалы Завтрак в постель Сезоны Сезон 1

Завтрак в постель 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 февраля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Завтрак в постель»

В 1 сезоне сериала «Завтрак в постель» Арина Волошина работает горничной в гостинице и самостоятельно растит маленькую дочь. Однажды в отеле появляются почетные гости, среди которых балерина Ирина Штайн и молодой человек по имени Артем Гордин. Он владеет целым состоянием и занимает первую строчку в списке самых завидных женихов России. Арина нечаянно принимает Гордина за нового сотрудника и ведет себя с ним довольно свободно. Артему, который устал от заискивания со стороны персонала, нравится ощутить себя простым парнем. Юноша подыгрывает Арине, желая узнать, может ли девушка влюбиться в него, не зная, кто он на самом деле.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Завтрак в постель» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 февраля 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 февраля 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 февраля 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 февраля 2017
График выхода всех сериалов
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