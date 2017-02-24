В 1 сезоне сериала «Завтрак в постель» Арина Волошина работает горничной в гостинице и самостоятельно растит маленькую дочь. Однажды в отеле появляются почетные гости, среди которых балерина Ирина Штайн и молодой человек по имени Артем Гордин. Он владеет целым состоянием и занимает первую строчку в списке самых завидных женихов России. Арина нечаянно принимает Гордина за нового сотрудника и ведет себя с ним довольно свободно. Артему, который устал от заискивания со стороны персонала, нравится ощутить себя простым парнем. Юноша подыгрывает Арине, желая узнать, может ли девушка влюбиться в него, не зная, кто он на самом деле.