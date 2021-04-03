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Каспий 24 2017 - 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Каспий 24
Киноафиша Сериалы Каспий 24 Сезоны Сезон 1

Каспий 24 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Каспий 24»

В 1 сезоне сериала «Каспий 24» Полина Королева хочет добиться больших успехов в сфере телевидения. Но пока ей удалось только открыть детский телеканал. Однажды от давнего знакомого девушка узнает о тендере, который проводится в Астрахани. Необходимо придумать идею для местного телевидения. Полина одерживает победу в конкурсе – ее концепцию губернаторской телекомпании признают лучшей. Однако чтобы исполнить давнюю мечту, героине приходится преодолеть немало препятствий. Местные жители встретили приезжую девушку настороженно. Ее коллеги по цеху тоже не отличаются уступчивостью.

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Список серий 1-го сезона сериала «Каспий 24» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 апреля 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 апреля 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 апреля 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 апреля 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
3 апреля 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
3 апреля 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
3 апреля 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
3 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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