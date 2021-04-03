В 1 сезоне сериала «Каспий 24» Полина Королева хочет добиться больших успехов в сфере телевидения. Но пока ей удалось только открыть детский телеканал. Однажды от давнего знакомого девушка узнает о тендере, который проводится в Астрахани. Необходимо придумать идею для местного телевидения. Полина одерживает победу в конкурсе – ее концепцию губернаторской телекомпании признают лучшей. Однако чтобы исполнить давнюю мечту, героине приходится преодолеть немало препятствий. Местные жители встретили приезжую девушку настороженно. Ее коллеги по цеху тоже не отличаются уступчивостью.