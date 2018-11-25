Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Подъем с глубины 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Подъем с глубины
Киноафиша Сериалы Подъем с глубины Сезоны Сезон 1

Подъем с глубины 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Подъем с глубины»

В 1 сезоне сериала «Подъем с глубины» молодая женщина Вера Соловьева увлекается дайвингом, но очередное погружение заканчивается для нее трагично. Она приходит в себя в больничной палате… семь лет спустя. Выясняется, что она лежала в глубокой коме после несчастного случая под водой. А за это время ее любимый муж успел жениться на ее лучшей подруге Наташе. Эту женщину маленький сын Веры теперь называет матерью. Главная героиня не может поверить в этот страшный сон, ведь для нее все эти годы пролетели как одна ночь. Вера подозревает, что кто-то нарочно испортил ее акваланг перед погружением. Она решает найти виновника.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Подъем с глубины» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 ноября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 ноября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 ноября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 ноября 2018
График выхода всех сериалов
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше