В 1 сезоне сериала «Подъем с глубины» молодая женщина Вера Соловьева увлекается дайвингом, но очередное погружение заканчивается для нее трагично. Она приходит в себя в больничной палате… семь лет спустя. Выясняется, что она лежала в глубокой коме после несчастного случая под водой. А за это время ее любимый муж успел жениться на ее лучшей подруге Наташе. Эту женщину маленький сын Веры теперь называет матерью. Главная героиня не может поверить в этот страшный сон, ведь для нее все эти годы пролетели как одна ночь. Вера подозревает, что кто-то нарочно испортил ее акваланг перед погружением. Она решает найти виновника.