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Синее озеро 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Синее озеро
Киноафиша Сериалы Синее озеро Сезоны Сезон 1

Синее озеро 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 мая 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Синее озеро»

В 1 сезоне сериала «Синее озеро» молодая женщина Нина счастлива в браке. Ее муж Вадим – образцовый семьянин и хороший отец для маленькой дочки. Но однажды женщина узнает, что он давно ей изменяет. Она предлагает мужчине развод, но выясняется, что он не собирается с ней расставаться и тем более отдавать ей ребенка. Тогда Нине приходится бежать вместе с малышкой. Водитель попутки Михаил проникается к ней симпатией и предлагает перекантоваться какое-то время у него. Также он помогает ей устроиться горничной в маленький отель. Но супругу Миши не радует появление соперницы, и она решает бороться жестокими методами.

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Список серий 1-го сезона сериала «Синее озеро» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 мая 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 мая 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 мая 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 мая 2019
График выхода всех сериалов
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