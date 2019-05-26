В 1 сезоне сериала «Синее озеро» молодая женщина Нина счастлива в браке. Ее муж Вадим – образцовый семьянин и хороший отец для маленькой дочки. Но однажды женщина узнает, что он давно ей изменяет. Она предлагает мужчине развод, но выясняется, что он не собирается с ней расставаться и тем более отдавать ей ребенка. Тогда Нине приходится бежать вместе с малышкой. Водитель попутки Михаил проникается к ней симпатией и предлагает перекантоваться какое-то время у него. Также он помогает ей устроиться горничной в маленький отель. Но супругу Миши не радует появление соперницы, и она решает бороться жестокими методами.