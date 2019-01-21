В 1 сезоне сериала «Один» Роман Одинцов 7 лет назад снял форму полицейского. Причиной тому стали непримиримые разногласия с начальством. Теперь он работает в ремонтной бригаде, куда его устроил старый знакомый, и сторонится людей. Однажды Одинцов сталкивается с бывшим сослуживцем – Витей Кульбой. Тот просит Романа о помощи и договаривается с ним о встрече. Придя в назначенное место, Одинцов обнаруживает своего экс-коллегу убитым. Герой принимается за расследование преступления и вскоре узнает, кому было выгодно уничтожить Виктора. Оказывается, за этим стоят влиятельные теневые структуры...