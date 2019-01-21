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Один 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Один
Киноафиша Сериалы Один Сезоны Сезон 1

Один 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Один»

В 1 сезоне сериала «Один» Роман Одинцов 7 лет назад снял форму полицейского. Причиной тому стали непримиримые разногласия с начальством. Теперь он работает в ремонтной бригаде, куда его устроил старый знакомый, и сторонится людей. Однажды Одинцов сталкивается с бывшим сослуживцем – Витей Кульбой. Тот просит Романа о помощи и договаривается с ним о встрече. Придя в назначенное место, Одинцов обнаруживает своего экс-коллегу убитым. Герой принимается за расследование преступления и вскоре узнает, кому было выгодно уничтожить Виктора. Оказывается, за этим стоят влиятельные теневые структуры... 

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Список серий 1-го сезона сериала «Один» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
21 января 2019
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
21 января 2019
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
21 января 2019
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
22 января 2019
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
22 января 2019
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
22 января 2019
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
23 января 2019
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
23 января 2019
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
23 января 2019
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
24 января 2019
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
24 января 2019
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
24 января 2019
График выхода всех сериалов
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