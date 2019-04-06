Российский детективный сериал «Окончательный приговор» – это история о судье Анне Дмитриевне Покровской, которая славится своей бескомпромиссной честностью. Она убеждена, что всегда действует по справедливости. В отличие от скромного и смиренного мужа Владимира, героиня держит их 14-летнюю дочь Кристину в строгости. Однажды девочка становится жертвой похищения. Однако Владимир убежден, что она сама инициировала преступление, чтобы он не переезжал в Москву. Спустя некоторое время родителям приходит письмо...