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Киноафиша Сериалы Окончательный приговор
Окончательный приговор (2019 - 2019) Окончательный приговор 12+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Российский детективный сериал «Окончательный приговор» – это история о судье Анне Дмитриевне Покровской, которая славится своей бескомпромиссной честностью. Она убеждена, что всегда действует по справедливости. В отличие от скромного и смиренного мужа Владимира, героиня держит их 14-летнюю дочь Кристину в строгости. Однажды девочка становится жертвой похищения. Однако Владимир убежден, что она сама инициировала преступление, чтобы он не переезжал в Москву. Спустя некоторое время родителям приходит письмо...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Илья Шакунов
Илья Шакунов
Артур Ваха
Артур Ваха
Константин Воробьев
Константин Воробьев
Татьяна Колганова
Татьяна Колганова
Евгений Карпов
Евгений Карпов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Окончательный приговор - Сезон 1 Сезон 1
2019, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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