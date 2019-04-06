В 1 сезоне сериала «Окончательный приговор» судья Анна Покровская строга со своей дочерью Кристиной в отличие от супруга Владимира. Однажды тот получает отличное деловое предложение, в связи с чем собирается в столицу. Накануне его отъезда девочка исчезает. Сначала родители думают, что это не более чем манипуляция. Кристина не хотела, чтобы ее отец уезжал. Однако спустя некоторое время им приходит письмо от похитителя. Он запрещает Покровской впутывать в дело сотрудников правоохранительных органов и просит пересмотреть дело одного человека, которому она вынесла несправедливый приговор.