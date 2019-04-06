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Окончательный приговор 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Окончательный приговор
Киноафиша Сериалы Окончательный приговор Сезоны Сезон 1

Окончательный приговор 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Окончательный приговор»

В 1 сезоне сериала «Окончательный приговор» судья Анна Покровская строга со своей дочерью Кристиной в отличие от супруга Владимира. Однажды тот получает отличное деловое предложение, в связи с чем собирается в столицу. Накануне его отъезда девочка исчезает. Сначала родители думают, что это не более чем манипуляция. Кристина не хотела, чтобы ее отец уезжал. Однако спустя некоторое время им приходит письмо от похитителя. Он запрещает Покровской впутывать в дело сотрудников правоохранительных органов и просит пересмотреть дело одного человека, которому она вынесла несправедливый приговор.

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Список серий 1-го сезона сериала «Окончательный приговор» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 апреля 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 апреля 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 апреля 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 апреля 2019
График выхода всех сериалов
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