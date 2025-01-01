Phill Jupitus
[во время обсуждения крушения Титаника] Это правда, что кто-то переоделся в даму, чтобы избежать обнаружения?
Stephen Fry
Да, похоже, это правда, потому что в первую очередь спасали женщин и детей.
Bill Bailey
[смеётся] Я думал, ты сказал "кто-то переоделся в *младенца*"
Phill Jupitus
[придавая высокопарный акцент] "Да, ку-ку, действительно. У меня есть леденец, и я не контролирую свои мочевые функции. Я, собственно, младенец. И я знаю, что вы думаете, что я лорд Альбермал, но на самом деле я маленький ребёнок. С бородой. Да, ку-ку, га-га. И, мадам, могу ли я сказать вам, что я был очень непослушным малышом."!