Цитаты из ТВ-шоу КьюАй. Весьма интересно

Стивен Фрай [цитируя Альберта Эйнштейна] Только две вещи бесконечны - вселенная и человеческая глупость, и я не так уж уверен насчет вселенной.
Rob Brydon Когда я был маленьким, и мой папа случайно ударил пальцем по молотку за что-то новенькое, он всегда говорил: 'Чёрт побери и ведра крови.'
Stephen Fry Хорошая фраза 'Чёрт побери и ведра крови.' Я обычно просто говорю "Чёрт с ним!"
Guest Одно, что я узнал, работая над «Монологами вагины», это то, что клитор не имеет другой функции, кроме как доставлять удовольствие. Мне это понравилось, приятно, что иначе он был чисто декоративным.
Stephen Fry Как и мой член.
Sean Lock Привет, Стивен, на чем ты сейчас пис#шь?
Phill Jupitus [во время обсуждения крушения Титаника] Это правда, что кто-то переоделся в даму, чтобы избежать обнаружения?
Stephen Fry Да, похоже, это правда, потому что в первую очередь спасали женщин и детей.
Bill Bailey [смеётся] Я думал, ты сказал "кто-то переоделся в *младенца*"
Phill Jupitus [придавая высокопарный акцент] "Да, ку-ку, действительно. У меня есть леденец, и я не контролирую свои мочевые функции. Я, собственно, младенец. И я знаю, что вы думаете, что я лорд Альбермал, но на самом деле я маленький ребёнок. С бородой. Да, ку-ку, га-га. И, мадам, могу ли я сказать вам, что я был очень непослушным малышом."!
Stephen Fry [держит сжатый левый кулак перед собой] Если у меня в одной руке мольный шарик, а в другой руке мольный шарик,
[выводит правый кулак]
Stephen Fry Что у меня?
Alan Davies Два мольных шарика?
Stephen Fry Скорее, довольно возбужденная моль.
Alan Davies Извини, я думал, ты спрашиваешь совсем серьезно.
Stephen Fry [после долгих подшучиваний над его произношением, Стивен наконец произносит это правильно] Говорят о Акрополе, где находится Парфенон... там нет прямых линий!
Jo Brand Почему в джунглях нет аспирина?
[пауза]
Jo Brand Попугаи всё с#ели!
Stephen Fry Доброй ночи! Доброй ночи! Доброй ночи!
Alan Davies [после нажатия на кнопку раздается сексуальный голос женщины, говорящий "Привет, морячок"] Подожди, подожди, кто это был?
[снова нажимает на кнопку]
Alan Davies Чёрт побери.
Howard Goodall Забавная вещь о пчелах — это то, что все они вымерли во время Первой мировой войны, подхватили сильную простуду, и мы импортировали множество мексиканских пчел, чтобы поддерживать опыление. Так что когда вам говорят, что это все местные пчелы, это не так, на самом деле.
Alan Davies Знает ли об этом Британская национальная партия?
Howard Goodall Что, ты имеешь в виду ПЧЕЛИНУ ПН?
Alan Davies ПЧЕЛИНУ ПН, да.
Стивен Фрай Если бросить 5 видов губок в блендер, они разделятся и затем снова соберутся.
Филл Джупитус Как в Терминаторе 2!
Стивен Фрай Я пробовал это с чихуахуа, но ничего не вышло.
Stephen Fry Плиний считал, что надежное средство от головной боли — это завязать половые органы лисы на лбу.
[Смешным голосом]
Stephen Fry Но все равно, это лучше, чем поддерживать злые фармацевтические компании, которые разрушают наш мир...
Стивен Фрай "Собачьи шалости"? Это фраза в Канаде, да?
Гость Это значит, что день расслабления. Как "Шалости с овечками".
Стивен Фрай Может, здесь это обычная практика, но это не фигура речи.
Гость Знаете, с дамой нужно ухаживать, вести её на ужин, а с собакой достаточно просто "Сюда, мальчик!"
Фил Джупитус Снова, я вынужден вас поправить!
Stephen Fry Ничего смешного в том, чтобы пытаться рассмешить людей нет!
Стивен Фрай Как думаешь, слоны видят розовых людей, когда они пьяные?
Клайв Андерсон Люди - розовые!
Stephen Fry Существуют истории о медсестрах, которые получают от благодарных пациентов стулья, ты, наверное, слышал об этом?
Jo Brand Они не всегда благодарны.
Стивен Фрай 1 до 4% нашего ДНК — неандертальское.
Джек Ди Было ли когда-нибудь расширение Homo Sapien/Неандерталец?
Стивен Фрай Просто загляните в Бэзилдон в любую субботнюю ночь.
Stephen Fry Гинденбург был наполнен водородом, который, разумеется, крайне опасен...
Phill Jupitus Что я говорил тебе о том, чтобы не читать Джаббервока перед выходом?
Филл Джупитус Ненавижу этот шоу!
Guest Я думаю, шведский социализм пришёл от викингов: в Швеции есть концепция "Larghomme", что означает "Достаточно", и она возникла от дележа вина после налёта, чтобы никто сзади не остался без своей порции.
Guest Единственное развлечение, о котором я знаю в Южной Африке, это уехать из страны, когда она становится демократией...
Стивен Фрай Как пахнет луна?
Джо Бренд Это грязные трусы База Олдрина?
Стивен Фрай Ну...
Джо Бренд Признайся, он, наверное, закопал их там.
Алан Дэвис Я однажды закопал свои трусы в заднем саду, а утром их не стало!
Джулиан Клери Люди рекламируют грязные трусы на последних страницах журналов.
Стивен Фрай Ну, только не в Spectator! Это всё, что я могу сказать по этому поводу.
Стивен Фрай [клаксон] О, Аланиваиланиваиланивал...
Stephen Fry Сколько мышц в твоих пальцах?
Phill Jupitus Одна, если все сделаешь правильно!
[Подмигивает и флиртует]
Stephen Fry [в смятении] Я не буду на тебя смотреть!
Хью Лори Я собирался сказать то же самое! Это написано с четырьмя Д, потому что так его зовут!
Стивен Фрай Да, это своего рода архитектурные, структурные элементы, чтобы его имя не потерялось в бездне Эвар Ву-ву!
Stephen Fry [говоря с доктором Беном Голдкрейком о DSM IV] Вот мы и тут, у некоторых психологов, похоже, есть Патологическая Компульсия Названия Расстройств.
Stephen Fry Правильно, Правильный!
Стивен Фрай Говард, Говард, Говард. Говардочка, Говардочка, Хастард.
Стивен Фрай Никто толком не знает, почему неандертальцы вымерли.
Джек Ди Может, мы просто довели их до #{смерти}! "Да, я знаю, что я уродливый и тупой..."
Phill Jupitus [Голос Эдди Иззарда] О, правда? О, правда? Отлично. Настоящая история.
Доктор Бен Голдэкр [Россия] "Истина и справедливость находятся в параноидальном бреде."
Alan Davies Питер Кушинг живет в Уитстбле. Я видел его на велосипеде. Я видел, как он покупает овощи. Питер Кушинг живет в Уитстбле.
Stephen Fry Один саудовский мулла как-то осуждал гомосексуализм, говоря, что анальный секс вызывает землетрясения. Анальный секс, конечно же, не вызывает землетрясений.
Andy Hamilton Вызывает, если делать правильно!
Bill Bailey 'Это мудрость Деревенского Будды!
Sean Lock Далай Фермер!
Кэрри Фишер Я собираюсь отбелить твою ж*пу!
Билл Бэйли [победный кулак вверх]
Phill Jupitus Хороший продавец обуви! Сколько же я сегодня по БАРЛЕЙКОРНАМ?
Phill Jupitus Я ХОЧУ СЫР ИЗ ОСЛА!
Stephen Fry Встань на колени перед Зодом!
Phill Jupitus Тебе нравится выпить, да, Санди? Хорошо, что ты не зашла слишком далеко! Ты бы оказалась у "Однажды" с бутылкой виски и кричала бы: "Я БЫЛА САНДИ ТОКСВИГ! У МЕНЯ ВСЕ БЫЛО!"
Stephen Fry [«Фланг» бабуинов; «крик» горилл] Слово из комедийного скетча перекочевало в Интернет и теперь используется учеными как настоящее слово.
David Mitchell Мы в беде как вид, если откажемся верить в то, что не можем сделать сами.
Self - Host Билл! Заткнись!
Stephen Fry Давай выясним это, но позже, не сейчас.
Guest Это уж точно не суть шоу!
Stephen Fry Яpanic-нул, хорошо?
Alan Davies Вот и Эльф из КьюАй! Наученный чуть ли не до смерти...
David Mitchell Мне нравится, что мы живем в стране с ужасным обслуживанием клиентов. Вы знаете, "Это ужасный поезд, вы рвете билеты пополам, конечно, вы выглядите несчастным!" Я уважаю это.
Stephen Fry Да, я имею в виду, зачем стоять с глупой улыбкой на лице, если твоя работа вот такая?
David Mitchell Это знак лжеца или идиота!
Alan Davies Ты знал, что это весьма интересно...
Stephen Fry Вот для чего мы здесь!
Alan Davies Киви использует больше, чем собственный вес в реактивном топливе, чтобы добраться из Новой Зеландии в Европу.
Phill Jupitus Грязь в холодильнике Алана Рикмана?
Стивен Фрай Такого, как рыба, не существует.
Стивен Фрай Кто был самым известным человеком, которого обыграли в шахматы машины?
Алан Дэвис Иисус!
Гость "Иисус играет в шахматы" — название инди-группы! Или скоро будет таковой.
Stephen Fry Вы больные собачонки. Мне очень стыдно за вас.
Gyles Brandreth Ванна! Ванна! Туалет! Туалет! Биде! Биде! Душ!
Bill Bailey Серый и серый и серый и серый и серый и серый и серый. Я могу спеть о Пёстром ужике, спеть о Пёстром ужике...
Self - Host Никто не является нормальным.
Stephen Fry [с возмущением] Вы звери! Вы звери! Вы невыносимые звери!
Jack Dee Когда ты так много пива выпиваешь, у тебя интересные мысли закрадываются, не так ли?
Doon Mackichan [Вращение Земли] Сэр, сэр, мне плохо, сэр!
Jo Brand Я с этим не согласна.
Rich Hall Скажу тебе кое-что еще, здесь нет двух луны.
Self - Host Это называется Поповка, и это круглый корабль.
Jimmy Carr Я не могу поверить, что ты так безразличен к этому. Ты убил Единорога, ты монстр!
Stephen Fry [Бивень нарвала] Дж. К. Роулинг дала мне разрешение...
Cariad Lloyd Белые - лучшие, бедный Гитлер!
Phill Jupitus БААААА!
Stephen Fry Эх, да иди ты к чёрту! Я не так звучат!
Phill Jupitus То, что у тебя там, это Непарнокопытное, которое испортит Пикник!
Self - Host Наша рекомендация: не отправляйтесь в межзвёздное путешествие, если это займет у вас больше 50 лет.
Alan Davies Портёры, дамы и господа!
Bill Bailey Председатель Ассоциации Педантов!
Rich Hall Наверное, быть философом — это здорово. "Что ты делаешь?" "Считаю яички у грифов! Я философ!"
Phill Jupitus Спасибо за это, Стивен! "О, величественно! Огромно-огромно! Определить величие этой большой вещи было бы несправедливо по отношению к ней!"
Self - Host Если бы ты не игнорировал плачущих детей, он сказал, что есть риск, что они вырастут социалистами.
Bill Bailey [стрелка] Значит, это использовалось какими-то ранними гоминидами?
Алан Дэвис [Круитне] "Голубая луна, я видел тебя СТОЯЩЕЙ ОДНОЙ!" Не с маленьким другом!
Stephen Fry Ностальгию в армии наконец вылечили решением врача, что следующего, кто будет от неё страдать, закопают заживо...
Reginald D. Hunter Эй, я черный!
Stephen Fry О, не смей так говорить!
Phill Jupitus Я знаю, ты думаешь, что говоришь по-другому, но ты так и разговариваешь! Не удивительно, что Твайнингс выбрал тебя, приятель! "АНГЛИЯ! КРИКЕТ!"
Stephen Fry О, если бы так и было! Если бы так и было...
