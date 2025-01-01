Меню
КьюАй. Весьма интересно, список сезонов
QI
16+
Год выпуска
2003
Страна
Великобритания
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
BBC Two
Рейтинг шоу
8.8
Оцените
10
голосов
8.6
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов телешоу «КьюАй. Весьма интересно»
Сезон 1 (A) / Season 1 (A)
13 эпизодов
1 января 1970 - 23 декабря 2003
Сезон 2 (B) / Season 2 (B)
12 эпизодов
8 октября 2004 - 17 декабря 2004
Сезон 3 (C) / Season 3 (C)
12 эпизодов
30 сентября 2005 - 9 декабря 2005
Сезон 4 (D) / Season 4 (D)
13 эпизодов
29 сентября 2006 - 15 декабря 2006
Сезон 5 (E) / Season 5 (E)
13 эпизодов
21 сентября 2007 - 14 декабря 2007
Сезон 6 (F) / Season 6 (F)
12 эпизодов
14 ноября 2008 - 20 марта 2009
Сезон 7 (G) / Season 7 (G)
19 эпизодов
26 ноября 2009 - 16 апреля 2010
Сезон 8 (H) / Season 8 (H)
18 эпизодов
17 сентября 2010 - 2 мая 2011
Сезон 9 (I) / Season 9 (I)
20 эпизодов
9 сентября 2011 - 4 мая 2012
Сезон 10 (J) / Season 10 (J)
18 эпизодов
14 сентября 2012 - 25 августа 2013
Сезон 11 (K) / Season 11 (K)
18 эпизодов
6 сентября 2013 - 31 января 2014
Сезон 12 (L) / Season 12 (L)
18 эпизодов
3 октября 2014 - 31 января 2015
Сезон 13 (M) / Season 13 (M)
18 эпизодов
16 октября 2015 - 25 марта 2016
Сезон 14 (N) / Season 14 (N)
18 эпизодов
21 октября 2016 - 24 февраля 2017
Сезон 15 (O) / Season 15 (O)
18 эпизодов
20 октября 2017 - 2 марта 2018
Сезон 16 (P) / Season 16 (P)
18 эпизодов
10 сентября 2018 - 8 марта 2019
Сезон 17 (Q) / Season 17 (Q)
18 эпизодов
6 сентября 2019 - 28 февраля 2020
Сезон 18 (R) / Season 18 (R)
18 эпизодов
28 мая 2020 - 27 марта 2021
Сезон 19 (S) / Season 19 (S)
16 эпизодов
9 сентября 2021 - 30 августа 2022
Сезон 20 (T) / Season 20 (T)
14 эпизодов
11 ноября 2022 - 15 декабря 2023
Сезон 21 (U) / Season 21 (U)
17 эпизодов
21 декабря 2023 - 14 мая 2024
Сезон 23 (V) / Season 23 (V)
14 эпизодов
22 октября 2024 - 25 февраля 2025
W
TBA
