Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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BAFTA 2018
Best Entertainment Performance
Номинант
BAFTA 2011
Best Entertainment Performance
Номинант
BAFTA 2010
Best Entertainment Performance
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best Entertainment Performance
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Best Entertainment Perfromance
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Best Entertainment Performance
Номинант
Lew Grade Award
Номинант
Lew Grade Award
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Best Entertainment Performance
Номинант
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