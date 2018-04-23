В 1 сезоне сериала «Операция Мухаббат» действие разворачивается в СССР во времена войны в Афганистане. Молодые люди Митя и Аня страстно любят друг друга, но им приходится расстаться. Родителей девушки признают диссидентами, и они вынуждены перебраться в Америку. А отец парня – влиятельный генерал, который отправляет сына на площадку боевых действий в Кабул под охраной опытного спецназовца. Влюбленные прощаются, уверенные, что никогда больше не увидят друг друга. Однако американские спецслужбы решают использовать их чувства, чтобы обострить военный конфликт. Эта операция получает кодовое название «Мухаббат».