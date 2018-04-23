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Операция Мухаббат 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Операция Мухаббат
Киноафиша Сериалы Операция Мухаббат Сезоны Сезон 1

Операция Мухаббат 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 9
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Операция Мухаббат»

В 1 сезоне сериала «Операция Мухаббат» действие разворачивается в СССР во времена войны в Афганистане. Молодые люди Митя и Аня страстно любят друг друга, но им приходится расстаться. Родителей девушки признают диссидентами, и они вынуждены перебраться в Америку. А отец парня – влиятельный генерал, который отправляет сына на площадку боевых действий в Кабул под охраной опытного спецназовца. Влюбленные прощаются, уверенные, что никогда больше не увидят друг друга. Однако американские спецслужбы решают использовать их чувства, чтобы обострить военный конфликт. Эта операция получает кодовое название «Мухаббат».

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Операция Мухаббат» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
23 апреля 2018
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
23 апреля 2018
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
23 апреля 2018
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
24 апреля 2018
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
24 апреля 2018
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
25 апреля 2018
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
25 апреля 2018
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
26 апреля 2018
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
26 апреля 2018
График выхода всех сериалов
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