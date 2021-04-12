В 5 сезоне сериала «Опер по вызову» капитан Трофимов оказывается за решеткой. За совершенное им убийство ему присудили восемь лет в колонии. Но Департаменту криминальной разведки вновь необходимы его навыки и талант. Использовав старые связи, Деду удается вытащить из тюрьмы любимого сотрудника значительно раньше срока. Однако от мужчины не должен ни на минуту отходить надзиратель, ответственный за его поведение, – девушка Анна из спецназа. Только вот сам оперативник рвется в бой и не хочет исполнять требования УДО. Артем планирует расквитаться с бандитами за гибель своей любимой женщины Софии.