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Опер по вызову 2018 - 2021, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Опер по вызову
Киноафиша Сериалы Опер по вызову Сезоны Сезон 5

Опер по вызову 16+
Название Сезон 5
Премьера сезона 12 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 48 минут
О чем 5-й сезон сериала «Опер по вызову»

В 5 сезоне сериала «Опер по вызову» капитан Трофимов оказывается за решеткой. За совершенное им убийство ему присудили восемь лет в колонии. Но Департаменту криминальной разведки вновь необходимы его навыки и талант. Использовав старые связи, Деду удается вытащить из тюрьмы любимого сотрудника значительно раньше срока. Однако от мужчины не должен ни на минуту отходить надзиратель, ответственный за его поведение, – девушка Анна из спецназа. Только вот сам оперативник рвется в бой и не хочет исполнять требования УДО. Артем планирует расквитаться с бандитами за гибель своей любимой женщины Софии.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий 5-го сезона сериала «Опер по вызову» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Дети Земли
Сезон 5 Серия 1
12 апреля 2021
Враг моего врага
Сезон 5 Серия 2
12 апреля 2021
Букет невесты
Сезон 5 Серия 3
13 апреля 2021
Параллельный мир
Сезон 5 Серия 4
13 апреля 2021
Дети подземелья
Сезон 5 Серия 5
14 апреля 2021
Чёрный список
Сезон 5 Серия 6
14 апреля 2021
И чудом никто не пострадал
Сезон 5 Серия 7
15 апреля 2021
Похищение века
Сезон 5 Серия 8
15 апреля 2021
Чёрный мужчина
Сезон 5 Серия 9
19 апреля 2021
Семейные узы
Сезон 5 Серия 10
19 апреля 2021
Родители и дети
Сезон 5 Серия 11
20 апреля 2021
Больше никто не умрёт
Сезон 5 Серия 12
20 апреля 2021
Смертный приговор
Сезон 5 Серия 13
21 апреля 2021
По следам оборотня
Сезон 5 Серия 14
21 апреля 2021
Роковая пыль
Сезон 5 Серия 15
22 апреля 2021
Побег
Сезон 5 Серия 16
22 апреля 2021
Лагерь
Сезон 5 Серия 17
26 апреля 2021
Призраки
Сезон 5 Серия 18
26 апреля 2021
Большой брат
Сезон 5 Серия 19
27 апреля 2021
Дорога смерти
Сезон 5 Серия 20
27 апреля 2021
Караван
Сезон 5 Серия 21
28 апреля 2021
Сорвиголовы
Сезон 5 Серия 22
28 апреля 2021
Армагеддон
Сезон 5 Серия 23
29 апреля 2021
Последнее слово
Сезон 5 Серия 24
29 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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