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Постер к сериалу Опер по вызову
Киноафиша Сериалы Опер по вызову Сезоны
Опер по вызову (2018 - 2021), список сезонов Опер по вызову 16+
Год выпуска 2018
Страна Украина
Эпизод длится 47 минут
Телеканал 2+2
Список сезонов сериала «Опер по вызову»
Опер по вызову - Сезон 1 Сезон 1
2018, 16 эпизодов
 
Опер по вызову - Сезон 2 Сезон 2
2018, 12 эпизодов
 
Опер по вызову - Сезон 3 Сезон 3
2018, 24 эпизода
 
Опер по вызову - Сезон 4 Сезон 4
2019, 32 эпизода
 
Опер по вызову - Сезон 5 Сезон 5
2021, 24 эпизода
 
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