Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
О сериале
Сезоны
Отзывы
Кадры
Актеры
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Опер по вызову
Сезоны
Опер по вызову (2018 - 2021), список сезонов
Опер по вызову
16+
Год выпуска
2018
Страна
Украина
Эпизод длится
47 минут
Телеканал
2+2
Список сезонов сериала «Опер по вызову»
Сезон 1
2018,
16 эпизодов
Сезон 2
2018,
12 эпизодов
Сезон 3
2018,
24 эпизода
Сезон 4
2019,
32 эпизода
Сезон 5
2021,
24 эпизода
Related video
Оскорбления без ответа не остались: директор Бузовой выступил с заявлением
Без фотошопа и фильтров: 39-летнего Лазарева едва узнали
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой
Россияне ахнули: вот как изменился Мохамед из «Клона» за 20 лет
Наравне с простыми россиянами: Билана заметили в очереди за автографом кумира
Без помощи обошлись: правда о тратах семьи Ефремова вышла наружу
Без поддержки не обошлось: правда об успехе Гагариной раскрыта
Седокова раскрыла правду о замужестве: хватило нескольких слов
«От Цискаридзе не зависит»: провалу «Сегодня вечером» нашлось объяснение
Свадьба звезд в прямом эфире: вот что ждет россиян этим летом
Отказать не смогла: оскандалившаяся Бритни Спирс готовится к возвращению на сцену
«Омолодилась вслед за мужем»: 33-летнюю жену Диброва подняли на смех