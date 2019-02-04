В 4 сезоне сериала «Опер по вызову» Степан Иванович возвращается в город. Его департамент передают в распоряжение Министерства иностранных дел. Ребята в полном составе должны вернуться на родину и расследовать преступление международного масштаба, грозящее перерасти в большой скандал: из МИДа пропал ценный контракт. Государственная тайна не должна попасть в руки злоумышленников. Артем, Лида, Слава и Роман вновь въезжают в свой засекреченный офис в Музее милиции. Но есть одна проблема: оперативники не знают, что именно и, главное, где они должны будут найти, так как эта информация – тоже гостайна.