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Опер по вызову 2018 - 2021 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Опер по вызову
Киноафиша Сериалы Опер по вызову Сезоны Сезон 4

Опер по вызову 16+
Название Сезон 4
Премьера сезона 4 февраля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 32
Продолжительность сезона 25 часов 4 минуты
О чем 4-й сезон сериала «Опер по вызову»

В 4 сезоне сериала «Опер по вызову» Степан Иванович возвращается в город. Его департамент передают в распоряжение Министерства иностранных дел. Ребята в полном составе должны вернуться на родину и расследовать преступление международного масштаба, грозящее перерасти в большой скандал: из МИДа пропал ценный контракт. Государственная тайна не должна попасть в руки злоумышленников. Артем, Лида, Слава и Роман вновь въезжают в свой засекреченный офис в Музее милиции. Но есть одна проблема: оперативники не знают, что именно и, главное, где они должны будут найти, так как эта информация – тоже гостайна.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий 4-го сезона сериала «Опер по вызову» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Родовой контракт
Сезон 4 Серия 1
4 февраля 2019
Четыре черепа
Сезон 4 Серия 2
5 февраля 2019
Миллион на память
Сезон 4 Серия 3
6 февраля 2019
Золото предков
Сезон 4 Серия 4
7 февраля 2019
Чумные короли
Сезон 4 Серия 5
11 февраля 2019
Откровение от Иоанна
Сезон 4 Серия 6
12 февраля 2019
Друг познаётся в беде
Сезон 4 Серия 7
13 февраля 2019
Молитва вдовы
Сезон 4 Серия 8
14 февраля 2019
Каин
Сезон 4 Серия 9
18 февраля 2019
Дуэль
Сезон 4 Серия 10
19 февраля 2019
Бывших не бывает
Сезон 4 Серия 11
20 февраля 2019
Мясная лавка
Сезон 4 Серия 12
21 февраля 2019
Дело случая
Сезон 4 Серия 13
25 февраля 2019
Сталкер
Сезон 4 Серия 14
26 февраля 2019
Двойная игра
Сезон 4 Серия 15
27 февраля 2019
Кобельский змей
Сезон 4 Серия 16
28 февраля 2019
Агнец на заклание
Сезон 4 Серия 17
4 марта 2019
Убей своё лицо
Сезон 4 Серия 18
5 марта 2019
Доживём до понедельника
Сезон 4 Серия 19
6 марта 2019
Бумеранг
Сезон 4 Серия 20
7 марта 2019
Пляска Кали
Сезон 4 Серия 21
11 марта 2019
Комната номер семь
Сезон 4 Серия 22
12 марта 2019
Право отца
Сезон 4 Серия 23
13 марта 2019
Подсадная утка
Сезон 4 Серия 24
14 марта 2019
Уйти красиво
Сезон 4 Серия 25
18 марта 2019
Звезда шерифа
Сезон 4 Серия 26
19 марта 2019
Гидра
Сезон 4 Серия 27
20 марта 2019
Па-де-де
Сезон 4 Серия 28
21 марта 2019
Сын мой
Сезон 4 Серия 29
25 марта 2019
Аквавита
Сезон 4 Серия 30
26 марта 2019
Скелет из шкафа
Сезон 4 Серия 31
27 марта 2019
Долгая счастливая жизнь
Сезон 4 Серия 32
28 марта 2019
График выхода всех сериалов
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