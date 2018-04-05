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Опер по вызову 2018 - 2021 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Опер по вызову
Киноафиша Сериалы Опер по вызову Сезоны Сезон 2

Опер по вызову 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 24 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Опер по вызову»

Во 2 сезоне сериала «Опер по вызову» Артема Трофимова ждут новые непростые задания в Департаменте криминальной разведки. В городе погибает сотрудник секретной лаборатории, который исследовал влияние различных акустических воздействий на мысли и поступки людей. Тем временем кто-то похищает разработанную Мелешко программу, убив подполковника разведки. На удостоверении жертвы оказывается написано имя Трофимова, а значит, вся эта «показательная казнь» была организована специально, чтобы вывести его из себя. Но глава департамента Дед не поддается на провокацию и решает отдать это дело другому сотруднику.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Опер по вызову» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
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Сезон 2 Серия 1
5 апреля 2018
Возвращение короля
Сезон 2 Серия 2
9 апреля 2018
Казино "Рояль"
Сезон 2 Серия 3
10 апреля 2018
Ангел-хранитель
Сезон 2 Серия 4
11 апреля 2018
Зубной фей
Сезон 2 Серия 5
12 апреля 2018
Повелитель мух
Сезон 2 Серия 6
16 апреля 2018
Крёстный отец
Сезон 2 Серия 7
17 апреля 2018
Человек человеку волк
Сезон 2 Серия 8
19 апреля 2018
Дуэль
Сезон 2 Серия 9
23 апреля 2018
Кровавые алмазы
Сезон 2 Серия 10
24 апреля 2018
Апокалипсис в заповеднике
Сезон 2 Серия 11
25 апреля 2018
Захват
Сезон 2 Серия 12
26 апреля 2018
График выхода всех сериалов
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