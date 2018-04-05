Во 2 сезоне сериала «Опер по вызову» Артема Трофимова ждут новые непростые задания в Департаменте криминальной разведки. В городе погибает сотрудник секретной лаборатории, который исследовал влияние различных акустических воздействий на мысли и поступки людей. Тем временем кто-то похищает разработанную Мелешко программу, убив подполковника разведки. На удостоверении жертвы оказывается написано имя Трофимова, а значит, вся эта «показательная казнь» была организована специально, чтобы вывести его из себя. Но глава департамента Дед не поддается на провокацию и решает отдать это дело другому сотруднику.