В 3 сезоне сериала «Опер по вызову» на офисной вечеринке в стиле Америки 60-х годов кто-то подсыпает сотрудникам в алкоголь снотворное и похищает ценную картину из кабинета директора. Выясняется, что компания, отмечающая корпоратив, поставляет оборудование для полиции. Ростислав Иванович просит Деда вернуться из отставки и заняться этим делом. По личной просьбе министра Департамент криминальной разведки вновь восстанавливают, а Неделина выпускают из сизо. Первое задание достается капитану Артему Трофимову. Пользуясь прежним опытом и связями, он должен под прикрытием проникнуть в фирму и найти похитителя.