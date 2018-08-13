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Опер по вызову 2018 - 2021 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Опер по вызову
Киноафиша Сериалы Опер по вызову Сезоны Сезон 3

Опер по вызову 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 13 августа 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 48 минут
О чем 3-й сезон сериала «Опер по вызову»

В 3 сезоне сериала «Опер по вызову» на офисной вечеринке в стиле Америки 60-х годов кто-то подсыпает сотрудникам в алкоголь снотворное и похищает ценную картину из кабинета директора. Выясняется, что компания, отмечающая корпоратив, поставляет оборудование для полиции. Ростислав Иванович просит Деда вернуться из отставки и заняться этим делом. По личной просьбе министра Департамент криминальной разведки вновь восстанавливают, а Неделина выпускают из сизо. Первое задание достается капитану Артему Трофимову. Пользуясь прежним опытом и связями, он должен под прикрытием проникнуть в фирму и найти похитителя.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Опер по вызову» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Святая София
Сезон 3 Серия 1
13 августа 2018
Мёртвый груз
Сезон 3 Серия 2
13 августа 2018
Два крота
Сезон 3 Серия 3
15 августа 2018
Амнезия
Сезон 3 Серия 4
16 августа 2018
Трафик
Сезон 3 Серия 5
20 августа 2018
Меч Немезиды
Сезон 3 Серия 6
21 августа 2018
Отель мёртвых душ
Сезон 3 Серия 7
22 августа 2018
Охотники за головами
Сезон 3 Серия 8
23 августа 2018
Убийца по назначению
Сезон 3 Серия 9
27 августа 2018
Карта
Сезон 3 Серия 10
28 августа 2018
Колизей
Сезон 3 Серия 11
29 августа 2018
Химера
Сезон 3 Серия 12
3 сентября 2018
Алфавит
Сезон 3 Серия 13
4 сентября 2018
Паршивые овцы
Сезон 3 Серия 14
5 сентября 2018
Рокировка
Сезон 3 Серия 15
6 сентября 2018
Фабрика смерти
Сезон 3 Серия 16
10 сентября 2018
Тест-драйв
Сезон 3 Серия 17
11 сентября 2018
Олимпия I
Сезон 3 Серия 18
12 сентября 2018
Олимпия II
Сезон 3 Серия 19
13 сентября 2018
Фарфоровая кукла
Сезон 3 Серия 20
17 сентября 2018
Первый, второй
Сезон 3 Серия 21
18 сентября 2018
Путёвка на тот свет
Сезон 3 Серия 22
19 сентября 2018
Четыре дня страха
Сезон 3 Серия 23
20 сентября 2018
Предел терпения
Сезон 3 Серия 24
20 сентября 2018
График выхода всех сериалов
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