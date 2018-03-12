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Опер по вызову 2018 - 2021 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Опер по вызову
Киноафиша Сериалы Опер по вызову Сезоны Сезон 1

Опер по вызову 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Опер по вызову»

В 1 сезоне сериала «Опер по вызову» сотрудник полиции Артем Трофимов тяжело переживает потерю невесты. Его любимую женщину убил неизвестный преступник. Парень не может простить себе этого и решает во что бы то ни стало отыскать и наказать злодея. Жажда мести приводит его на работу в секретную государственную службу – Департамент криминальной разведки. Теперь для всех знакомых и бывших коллег он – простой сотрудник городского Музея милиции. На самом же деле у него проектная работа «по вызову». Пользуясь прежним опытом и связями, он разгадывает криминальные загадки и останавливает опаснейших преступников.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Опер по вызову» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Опер по вызову
Сезон 1 Серия 1
12 марта 2018
Парашютисты
Сезон 1 Серия 2
12 марта 2018
Дыхание смерти
Сезон 1 Серия 3
13 марта 2018
Допустимые потери
Сезон 1 Серия 4
14 марта 2018
Умереть нельзя воскреснуть
Сезон 1 Серия 5
15 марта 2018
Жало скорпиона
Сезон 1 Серия 6
19 марта 2018
Скелеты в шкафу I
Сезон 1 Серия 7
20 марта 2018
Скелеты в шкафу II
Сезон 1 Серия 8
21 марта 2018
Деяния апостолов
Сезон 1 Серия 9
22 марта 2018
Лабораторные крысы
Сезон 1 Серия 10
26 марта 2018
Охота на звезду
Сезон 1 Серия 11
27 марта 2018
Смерть по наследству
Сезон 1 Серия 12
28 марта 2018
Братская могила
Сезон 1 Серия 13
29 марта 2018
Отцы и деды
Сезон 1 Серия 14
2 апреля 2018
Шакалы в галстуках
Сезон 1 Серия 15
3 апреля 2018
Гламурные рабыни
Сезон 1 Серия 16
4 апреля 2018
График выхода всех сериалов
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