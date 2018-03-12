В 1 сезоне сериала «Опер по вызову» сотрудник полиции Артем Трофимов тяжело переживает потерю невесты. Его любимую женщину убил неизвестный преступник. Парень не может простить себе этого и решает во что бы то ни стало отыскать и наказать злодея. Жажда мести приводит его на работу в секретную государственную службу – Департамент криминальной разведки. Теперь для всех знакомых и бывших коллег он – простой сотрудник городского Музея милиции. На самом же деле у него проектная работа «по вызову». Пользуясь прежним опытом и связями, он разгадывает криминальные загадки и останавливает опаснейших преступников.