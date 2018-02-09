В 1 сезоне сериала «Опасный круиз» молодая офисная сотрудница Лика Ракитина незаслуженно лишается работы. Девушка выясняет, что ее наглый и высокомерный бывший начальник Шелест собирается в романтическое путешествие на теплоходе со своей возлюбленной. Отчаявшись, она решает отправиться за ним, чтобы в неформальной обстановке уговорить его принять ее назад. Ну, или хотя бы испортить ему отпуск. Ей удается рассорить пару, но «игра» обретает опасный поворот. Вернувшись в свою каюту, Лика обнаруживает свою пожилую соседку убитой. А шприц со смертоносным препаратом кто-то подбрасывает ей в сумочку.