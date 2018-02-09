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Опасный круиз 2017 - 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Опасный круиз
Киноафиша Сериалы Опасный круиз Сезоны Сезон 1

Опасный круиз 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Опасный круиз»

В 1 сезоне сериала «Опасный круиз» молодая офисная сотрудница Лика Ракитина незаслуженно лишается работы. Девушка выясняет, что ее наглый и высокомерный бывший начальник Шелест собирается в романтическое путешествие на теплоходе со своей возлюбленной. Отчаявшись, она решает отправиться за ним, чтобы в неформальной обстановке уговорить его принять ее назад. Ну, или хотя бы испортить ему отпуск. Ей удается рассорить пару, но «игра» обретает опасный поворот. Вернувшись в свою каюту, Лика обнаруживает свою пожилую соседку убитой. А шприц со смертоносным препаратом кто-то подбрасывает ей в сумочку.

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Список серий 1-го сезона сериала «Опасный круиз» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 февраля 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 февраля 2018
График выхода всех сериалов
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