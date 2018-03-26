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Киноафиша Сериалы Одна жизнь на двоих
Одна жизнь на двоих (2018 - 2018) Одна жизнь на двоих 12+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность 13 часов 52 минуты
О чем сериал

Сериал «Одна жизнь на двоих» – это историческая сага о любви и ненависти, связавших несколько поколений двух семей. Парень и девушка знакомятся в 1941 году, прямо перед началом Великой Отечественной войны. Между ними вспыхивает страстное чувство, но жестокая судьба разводит их по разным городам. Пережив разлуку, войну, голод и страх, их любовь остается все такой же крепкой и переходит по наследству их детям, а затем и внукам. История охватывает сорок лет, в которые трем поколениям предстоит пережить одно и то же чувство.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Татьяна Лютаева
Татьяна Лютаева
Константин Воробьев
Константин Воробьев
Сергей Паршин
Сергей Паршин
Анна Каменкова
Анна Каменкова
Александр Зельский
Александр Зельский
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Одна жизнь на двоих - Сезон 1 Сезон 1
2018, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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