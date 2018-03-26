Сериал «Одна жизнь на двоих» – это историческая сага о любви и ненависти, связавших несколько поколений двух семей. Парень и девушка знакомятся в 1941 году, прямо перед началом Великой Отечественной войны. Между ними вспыхивает страстное чувство, но жестокая судьба разводит их по разным городам. Пережив разлуку, войну, голод и страх, их любовь остается все такой же крепкой и переходит по наследству их детям, а затем и внукам. История охватывает сорок лет, в которые трем поколениям предстоит пережить одно и то же чувство.