В 1 сезоне сериала «Одна жизнь на двоих» перед началом Великой Отечественной войны судьба сводит вместе двух молодых людей. Парень с девушкой безумно влюбляются друг в друга, но им приходится расстаться из-за множества личных и исторических причин. Он отправляется на фронт, она остается в тылу и спасает жизни. Однако страстное чувство переживает и войну, и голод, и страх, и многолетнюю разлуку. Влюбленные не верят, что им когда-нибудь доведется встретиться вновь, поэтому заводят свои семьи. Однако их непростые отношения переходят по наследству их детям, а затем и внукам. Финала этой истории обеим семьям придется дожидаться сорок лет.