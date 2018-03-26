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Одна жизнь на двоих 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Одна жизнь на двоих
Киноафиша Сериалы Одна жизнь на двоих Сезоны Сезон 1

Одна жизнь на двоих 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Одна жизнь на двоих»

В 1 сезоне сериала «Одна жизнь на двоих» перед началом Великой Отечественной войны судьба сводит вместе двух молодых людей. Парень с девушкой безумно влюбляются друг в друга, но им приходится расстаться из-за множества личных и исторических причин. Он отправляется на фронт, она остается в тылу и спасает жизни. Однако страстное чувство переживает и войну, и голод, и страх, и многолетнюю разлуку. Влюбленные не верят, что им когда-нибудь доведется встретиться вновь, поэтому заводят свои семьи. Однако их непростые отношения переходят по наследству их детям, а затем и внукам. Финала этой истории обеим семьям придется дожидаться сорок лет.

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Список серий 1-го сезона сериала «Одна жизнь на двоих» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
26 марта 2018
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
26 марта 2018
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
27 марта 2018
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
27 марта 2018
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
28 марта 2018
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
28 марта 2018
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
29 марта 2018
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
29 марта 2018
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
2 апреля 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
2 апреля 2018
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
3 апреля 2018
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
3 апреля 2018
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
4 апреля 2018
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
4 апреля 2018
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
5 апреля 2018
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
5 апреля 2018
График выхода всех сериалов
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