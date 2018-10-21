В 1 сезоне сериала «Оборванная мелодия» на презентации элитной коллекции ювелирных украшений происходит убийство. Известная в прошлом модель Анна Никифорова, представляющая дорогую маску с драгоценными камнями от итальянского дизайнера Донато, падает замертво. Выясняется, что Донато когда-то был ее любовником. Мужа модели обвиняют в убийстве из ревности, но в это время в Италии дизайнер умирает вслед за возлюбленной, признавшись в этом преступлении. Однако ни дочь модели Елена, ни сын дизайнера Антонио не верят в эту версию. Они объединяются, чтобы раскрыть секреты прошлого своих родителей.