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Оборванная мелодия 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Оборванная мелодия
Киноафиша Сериалы Оборванная мелодия Сезоны Сезон 1

Оборванная мелодия 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Оборванная мелодия»

В 1 сезоне сериала «Оборванная мелодия» на презентации элитной коллекции ювелирных украшений происходит убийство. Известная в прошлом модель Анна Никифорова, представляющая дорогую маску с драгоценными камнями от итальянского дизайнера Донато, падает замертво. Выясняется, что Донато когда-то был ее любовником. Мужа модели обвиняют в убийстве из ревности, но в это время в Италии дизайнер умирает вслед за возлюбленной, признавшись в этом преступлении. Однако ни дочь модели Елена, ни сын дизайнера Антонио не верят в эту версию. Они объединяются, чтобы раскрыть секреты прошлого своих родителей.

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Список серий 1-го сезона сериала «Оборванная мелодия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 октября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 октября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 октября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 октября 2018
График выхода всех сериалов
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