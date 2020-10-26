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Киноафиша Сериалы Зови меня мамой
Зови меня мамой (2020 - 2020) Зови меня мамой 12+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 9 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Зови меня мамой» – это историческая мелодрама о судьбе юной девушки во время раскулачивания. В 20-е годы прошлого века Татьяна Козлова перебирается в город из родного села и устраивается на работу няней. Ей на воспитание отдают двоих мальчиков, которые становятся для нее настоящими сыновьями. Несмотря на то, что братьев родила не Таня, именно она была с ними в горе и в радости и защищала их от всех опасностей. Но однажды приходит время расставаться, и девушка отправляется на поиски своего пропавшего возлюбленного.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Анна Старшенбаум
Анна Старшенбаум
Ольга Тумайкина
Ольга Тумайкина
Юрий Цурило
Юрий Цурило
Алексей Барабаш
Алексей Барабаш
Дмитрий Муляр
Дмитрий Муляр
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Зови меня мамой - Сезон 1 Сезон 1
2020, 12 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Зови меня мамой
Кадры из сериала
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