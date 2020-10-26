Сериал «Зови меня мамой» – это историческая мелодрама о судьбе юной девушки во время раскулачивания. В 20-е годы прошлого века Татьяна Козлова перебирается в город из родного села и устраивается на работу няней. Ей на воспитание отдают двоих мальчиков, которые становятся для нее настоящими сыновьями. Несмотря на то, что братьев родила не Таня, именно она была с ними в горе и в радости и защищала их от всех опасностей. Но однажды приходит время расставаться, и девушка отправляется на поиски своего пропавшего возлюбленного.