В 1 сезоне сериала «Зови меня мамой» в СССР после революции начинается раскулачивание. Молодая девушка Татьяна Козлова вынуждена бежать из родной деревушки в город на поиски лучшей жизни. Там она устраивается няней в обеспеченную семью. Ей на воспитание отдают двоих маленьких мальчиков. Таня всем сердцем привязывается к этим детям и считает их своими собственными, хоть и понимает, что это далеко не так. Параллельно она надеется разыскать своего возлюбленного, с которым их развела судьба во время раскулачивания. Но девушка даже не представляет, что от счастья ее отделяет путь длиной в двадцать лет.