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Зови меня мамой 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Зови меня мамой
Киноафиша Сериалы Зови меня мамой Сезоны Сезон 1

Зови меня мамой 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Зови меня мамой»

В 1 сезоне сериала «Зови меня мамой» в СССР после революции начинается раскулачивание. Молодая девушка Татьяна Козлова вынуждена бежать из родной деревушки в город на поиски лучшей жизни. Там она устраивается няней в обеспеченную семью. Ей на воспитание отдают двоих маленьких мальчиков. Таня всем сердцем привязывается к этим детям и считает их своими собственными, хоть и понимает, что это далеко не так. Параллельно она надеется разыскать своего возлюбленного, с которым их развела судьба во время раскулачивания. Но девушка даже не представляет, что от счастья ее отделяет путь длиной в двадцать лет.

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Список серий 1-го сезона сериала «Зови меня мамой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
26 октября 2020
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
26 октября 2020
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
27 октября 2020
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
27 октября 2020
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
28 октября 2020
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
28 октября 2020
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
29 октября 2020
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
29 октября 2020
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
2 ноября 2020
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
2 ноября 2020
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
3 ноября 2020
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
3 ноября 2020
График выхода всех сериалов
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