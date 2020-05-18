В 1 сезоне сериала «Разбитое зеркало» прошло двадцать лет, с тех пор как погиб Олег, возлюбленный Дарьи. За это время женщина вышла замуж за другого мужчину, но ей так и не удалось полюбить его. Однако из запоздалого письма, которое наконец нашло своего адресата, Даша узнает, что Олег все-таки остался в живых. Героиня понимает, что ее жизнь могла бы сложиться совсем по-другому. Дарья начинает распутывать старые тайны и вскоре узнает, что ее ближайшее окружение – супруг, лучшая подруга и брат – вовсе не те, за кого себя выдавали. А вся семейная жизнь Дарьи и Мирона состоит из сплошной лжи...