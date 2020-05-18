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Разбитое зеркало 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Разбитое зеркало
Киноафиша Сериалы Разбитое зеркало Сезоны Сезон 1

Разбитое зеркало 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 мая 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «Разбитое зеркало»

В 1 сезоне сериала «Разбитое зеркало» прошло двадцать лет, с тех пор как погиб Олег, возлюбленный Дарьи. За это время женщина вышла замуж за другого мужчину, но ей так и не удалось полюбить его. Однако из запоздалого письма, которое наконец нашло своего адресата, Даша узнает, что Олег все-таки остался в живых. Героиня понимает, что ее жизнь могла бы сложиться совсем по-другому. Дарья начинает распутывать старые тайны и вскоре узнает, что ее ближайшее окружение – супруг, лучшая подруга и брат – вовсе не те, за кого себя выдавали. А вся семейная жизнь Дарьи и Мирона состоит из сплошной лжи...

Рейтинг сериала

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4.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Разбитое зеркало» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 мая 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 мая 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 мая 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 мая 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
20 мая 2020
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
20 мая 2020
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
21 мая 2020
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
21 мая 2020
График выхода всех сериалов
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