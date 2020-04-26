В 1 сезоне сериала «Сашино дело» Александра Гурская ведет расследования особо тяжких преступлений. На работе ее дела складываются как нельзя лучше. Героиня блестяще справляется с любыми делами, чем вызывает уважение коллег. Но в семейной жизни Саша далеко не так успешна. Ее пятнадцатилетняя дочь Лиза никак не хочет принять отчима, из-за чего в доме постоянно царит напряженная атмосфера. Пытаясь обеспечить благополучие дочери, Гурская и сама совершает много ошибок. Она чуть не лишается человека, которого любит. А ведь он является залогом счастья не только для самой Саши, но и для Елизаветы.