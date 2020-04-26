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Сашино дело 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сашино дело
Киноафиша Сериалы Сашино дело Сезоны Сезон 1

Сашино дело 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сашино дело»

В 1 сезоне сериала «Сашино дело» Александра Гурская ведет расследования особо тяжких преступлений. На работе ее дела складываются как нельзя лучше. Героиня блестяще справляется с любыми делами, чем вызывает уважение коллег. Но в семейной жизни Саша далеко не так успешна. Ее пятнадцатилетняя дочь Лиза никак не хочет принять отчима, из-за чего в доме постоянно царит напряженная атмосфера. Пытаясь обеспечить благополучие дочери, Гурская и сама совершает много ошибок. Она чуть не лишается человека, которого любит. А ведь он является залогом счастья не только для самой Саши, но и для Елизаветы.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Сашино дело» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 апреля 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 апреля 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 апреля 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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