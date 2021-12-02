«Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрешь» – это детективный сериал о школьной учительнице Кире Успенской, которая с помощью своего математического дара помогает полиции распутывать особо сложные дела. В этот раз за помощью к следователям обращается владелец строительной компании. Среди обычной утренней корреспонденции он получает жуткую записку с одной-единственной фразой: «Сегодня ты умрешь». За дело берется Игорь Болдин, прозванный коллегами Марадона. Но без помощи Киры он, как всегда, не обойдется.