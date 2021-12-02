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Постер к сериалу Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрёшь
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Киноафиша Сериалы Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрёшь
Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрёшь (2020 - 2021) Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрёшь 12+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 1 час 28 минут
О чем сериал

«Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрешь» – это детективный сериал о школьной учительнице Кире Успенской, которая с помощью своего математического дара помогает полиции распутывать особо сложные дела. В этот раз за помощью к следователям обращается владелец строительной компании. Среди обычной утренней корреспонденции он получает жуткую записку с одной-единственной фразой: «Сегодня ты умрешь». За дело берется Игорь Болдин, прозванный коллегами Марадона. Но без помощи Киры он, как всегда, не обойдется.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Иван Стебунов
Иван Стебунов
Андрей Леонов
Андрей Леонов
Дмитрий Гудочкин
Дмитрий Гудочкин
Мария Антонова
Алёна Яковлева
Алёна Яковлева
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрёшь - Сезон 1 Сезон 1
2021, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
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