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Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрёшь 2020 - 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрёшь
Киноафиша Сериалы Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрёшь Сезоны Сезон 1

Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрёшь 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрёшь»

В 1 сезоне сериала «Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрешь» в полицию обращается хозяин строительной компании, возводящей коттеджи в Подмосковье. Разбирая обычную утреннюю корреспонденцию, мужчина натыкается на пугающую записку, содержащую одну фразу: «Сегодня ты умрешь». Предприниматель уверен, что его жизни действительно грозит опасность. За расследование принимается опытный оперативник Игорь Болдин, которого коллеги прозвали Марадоной. Он просит о помощи школьную учительницу математики Киру Успенскую, которая с помощью своего логического мышления уже однажды помогла следствию.

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Список серий 1-го сезона сериала «Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрёшь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 декабря 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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