В 1 сезоне сериала «Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрешь» в полицию обращается хозяин строительной компании, возводящей коттеджи в Подмосковье. Разбирая обычную утреннюю корреспонденцию, мужчина натыкается на пугающую записку, содержащую одну фразу: «Сегодня ты умрешь». Предприниматель уверен, что его жизни действительно грозит опасность. За расследование принимается опытный оперативник Игорь Болдин, которого коллеги прозвали Марадоной. Он просит о помощи школьную учительницу математики Киру Успенскую, которая с помощью своего логического мышления уже однажды помогла следствию.