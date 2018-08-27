Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Большая игра 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Большая игра
Киноафиша Сериалы Большая игра Сезоны Сезон 1

Большая игра 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 августа 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Большая игра»

В 1 сезоне сериала «Большая игра» простой повар из воинской части Дмитрий Попов любит по вечерам посмотреть с друзьями футбол и поругать тренера и спортсменов. Но однажды ему представляется уникальная возможность – лично объяснить российской сборной, как нужно играть в футбол. По нелепому недоразумению мужчина получает странное назначение – главным тренером команды в Москву. Спортсмены не воспринимают его всерьез, да и сам Дима не особенно верит в свой успех. Но любовь к спорту и долг перед родиной заставляет его взяться за дело. А попутно он случайно влюбляется в медсестру сборной Наташу.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Большая игра» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот
Сезон 1 Серия 1
27 августа 2018
Я – тренер
Сезон 1 Серия 2
27 августа 2018
Посвящение
Сезон 1 Серия 3
28 августа 2018
Всё или ничего
Сезон 1 Серия 4
29 августа 2018
Командировка
Сезон 1 Серия 5
30 августа 2018
Эксперт
Сезон 1 Серия 6
3 сентября 2018
В работу!
Сезон 1 Серия 7
4 сентября 2018
Шантаж
Сезон 1 Серия 8
5 сентября 2018
Человек года
Сезон 1 Серия 9
6 сентября 2018
Стильно, модно, молодёжно
Сезон 1 Серия 10
10 сентября 2018
Конец
Сезон 1 Серия 11
10 сентября 2018
Америка
Сезон 1 Серия 12
11 сентября 2018
Вперёд в прошлое
Сезон 1 Серия 13
11 сентября 2018
Чемпионат мира
Сезон 1 Серия 14
12 сентября 2018
Решающий матч
Сезон 1 Серия 15
12 сентября 2018
Сказка закончилась
Сезон 1 Серия 16
13 сентября 2018
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Реальные американские фермеры остались в шоке от «Йеллоустоуна»: на ранчо в США никто не живет так, как Даттоны
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше