В 1 сезоне сериала «Большая игра» простой повар из воинской части Дмитрий Попов любит по вечерам посмотреть с друзьями футбол и поругать тренера и спортсменов. Но однажды ему представляется уникальная возможность – лично объяснить российской сборной, как нужно играть в футбол. По нелепому недоразумению мужчина получает странное назначение – главным тренером команды в Москву. Спортсмены не воспринимают его всерьез, да и сам Дима не особенно верит в свой успех. Но любовь к спорту и долг перед родиной заставляет его взяться за дело. А попутно он случайно влюбляется в медсестру сборной Наташу.