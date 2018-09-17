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Акварели 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Акварели
Киноафиша Сериалы Акварели Сезоны Сезон 1

Акварели 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Акварели»

В 1 сезоне сериала «Акварели» причудливым образом переплетаются истории двух семей – Васильцовых и Ясеневых. Они дружат долгие годы и развивают общий бизнес. Однако Михаил Васильцов страстно влюблен в супругу своего лучшего друга и вынужден скрывать этот роман ото всех. Однажды сын Ясеневых Дима приводит в дом свою любимую девушку Асю. Красавица совсем не помнит свое детство, а ее воспоминания начинаются в 11 лет в приемной семье. Встречаясь с Димой, Ася начинает понимать, что ее связывает с его родственниками не только любовь к нему. Она начинает разгадывать главную тайну своего происхождения.

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Список серий 1-го сезона сериала «Акварели» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 сентября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 сентября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 сентября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 сентября 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
19 сентября 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
19 сентября 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
20 сентября 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
20 сентября 2018
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
24 сентября 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
24 сентября 2018
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
25 сентября 2018
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
25 сентября 2018
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
26 сентября 2018
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
26 сентября 2018
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
27 сентября 2018
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
27 сентября 2018
График выхода всех сериалов
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