В 1 сезоне сериала «Акварели» причудливым образом переплетаются истории двух семей – Васильцовых и Ясеневых. Они дружат долгие годы и развивают общий бизнес. Однако Михаил Васильцов страстно влюблен в супругу своего лучшего друга и вынужден скрывать этот роман ото всех. Однажды сын Ясеневых Дима приводит в дом свою любимую девушку Асю. Красавица совсем не помнит свое детство, а ее воспоминания начинаются в 11 лет в приемной семье. Встречаясь с Димой, Ася начинает понимать, что ее связывает с его родственниками не только любовь к нему. Она начинает разгадывать главную тайну своего происхождения.