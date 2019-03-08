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Я тоже его люблю 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Я тоже его люблю
Киноафиша Сериалы Я тоже его люблю Сезоны Сезон 1

Я теж його кохаю 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Я тоже его люблю»

В 1 сезоне сериала «Я тоже его люблю» талантливая студентка медуниверситета Ася влюбляется в своего преподавателя. Но Егор не замечает ее чувств и начинает встречаться с родной сестрой девушки – красавицей-моделью Алиной. Дело идет к свадьбе, и сердце Аси обливается кровью, когда она видит счастье своего возлюбленного. Однако по дороге в ЗАГС происходит катастрофа: Егор попадает под колеса автомобиля. Врачи едва спасают ему жизнь и сообщают, что мужчина больше не сможет самостоятельно передвигаться. Узнав об этом, Алина с ним расстается. Но верная влюбленная Ася остается рядом и поддерживает Егора.

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Список серий 1-го сезона сериала «Я тоже его люблю» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 марта 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 марта 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 марта 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 марта 2019
График выхода всех сериалов
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