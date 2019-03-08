В 1 сезоне сериала «Я тоже его люблю» талантливая студентка медуниверситета Ася влюбляется в своего преподавателя. Но Егор не замечает ее чувств и начинает встречаться с родной сестрой девушки – красавицей-моделью Алиной. Дело идет к свадьбе, и сердце Аси обливается кровью, когда она видит счастье своего возлюбленного. Однако по дороге в ЗАГС происходит катастрофа: Егор попадает под колеса автомобиля. Врачи едва спасают ему жизнь и сообщают, что мужчина больше не сможет самостоятельно передвигаться. Узнав об этом, Алина с ним расстается. Но верная влюбленная Ася остается рядом и поддерживает Егора.