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Швабра 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Швабра
Киноафиша Сериалы Швабра Сезоны Сезон 1

Швабра 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Швабра»

В 1 сезоне сериала «Швабра» одаренная женщина-математик Анна Швабрина работает школьной учительницей. С детства она доказывает сложнейшие теоремы и поражает своими способностями выдающихся ученых. Однако судьба женщины складывается не лучшим образом. Сперва ее предает любимый мужчина, а затем Аню неожиданно обвиняют в убийстве однокурсника, которое она не совершала. Полицейские пытаются повесить на женщину целую серию преступлений, однако с помощью своего редкого математического дара и железной логики ей удается найти настоящего убийцу. Аня начинает работать вместе со следователем Вершининым.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Швабра» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 октября 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 октября 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 октября 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 октября 2019
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
23 октября 2019
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
23 октября 2019
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
24 октября 2019
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
24 октября 2019
График выхода всех сериалов
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