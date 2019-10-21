В 1 сезоне сериала «Швабра» одаренная женщина-математик Анна Швабрина работает школьной учительницей. С детства она доказывает сложнейшие теоремы и поражает своими способностями выдающихся ученых. Однако судьба женщины складывается не лучшим образом. Сперва ее предает любимый мужчина, а затем Аню неожиданно обвиняют в убийстве однокурсника, которое она не совершала. Полицейские пытаются повесить на женщину целую серию преступлений, однако с помощью своего редкого математического дара и железной логики ей удается найти настоящего убийцу. Аня начинает работать вместе со следователем Вершининым.