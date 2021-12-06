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Швабра 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Швабра
Киноафиша Сериалы Швабра Сезоны Сезон 2

Швабра 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 8 минут
О чем 2-й сезон сериала «Швабра»

Во 2 сезоне сериала «Швабра» в центре событий снова оказываются Анна Швабрина и капитан Вершинин. Главных героев ожидает много новых увлекательных приключений. Они всеми силами стараются наладить свою личную жизнь и задумываются о потенциальных наследниках. Но у коварной судьбы свои планы на их счет. Для того чтобы воссоединиться и начать строить совместный быт, Анне и Вершинину нужно преодолеть немало трудностей. Когда Николай узнает, что его возлюбленная беременна, он тут же хочет сделать ей предложение. Однако учительница математики считает, что официальный брак – это необязательно.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Швабра» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
6 декабря 2021
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
6 декабря 2021
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
7 декабря 2021
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
7 декабря 2021
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
8 декабря 2021
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
8 декабря 2021
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
9 декабря 2021
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
9 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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