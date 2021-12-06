Во 2 сезоне сериала «Швабра» в центре событий снова оказываются Анна Швабрина и капитан Вершинин. Главных героев ожидает много новых увлекательных приключений. Они всеми силами стараются наладить свою личную жизнь и задумываются о потенциальных наследниках. Но у коварной судьбы свои планы на их счет. Для того чтобы воссоединиться и начать строить совместный быт, Анне и Вершинину нужно преодолеть немало трудностей. Когда Николай узнает, что его возлюбленная беременна, он тут же хочет сделать ей предложение. Однако учительница математики считает, что официальный брак – это необязательно.