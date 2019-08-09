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Киноафиша Сериалы Швабра Сезоны
Швабра (2019 - 2021), список сезонов Швабра 16+
Год выпуска 2019
Страна Украина
Эпизод длится 46 минут
Телеканал ТВ-3
Телеканал Україна
Список сезонов сериала «Швабра»
Швабра - Сезон 1 Сезон 1
2019, 8 эпизодов
 
Швабра - Сезон 2 Сезон 2
2021, 8 эпизодов
 
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