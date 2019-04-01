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На краю 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала На краю
Киноафиша Сериалы На краю Сезоны Сезон 1

На краю 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «На краю»

В 1 сезоне сериала «На краю» студентка московского вуза Елена живет счастливой жизнью. Идиллия разрушается, когда она сталкивается с предательством любимого человека. Попав под колеса машины, девушка попадает в больницу и знакомится с мужчиной по имени Руслан. В скором времени Лена узнает, что у ее отца появилась любовница. Шокированная последними событиями, героиня все больше привязывается к новому приятелю. Она пока не знает, что Руслан является вербовщиком, у которого свои планы на наивную девушку.

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Список серий 1-го сезона сериала «На краю» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 апреля 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 апреля 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 апреля 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 апреля 2019
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
3 апреля 2019
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
3 апреля 2019
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
4 апреля 2019
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
4 апреля 2019
График выхода всех сериалов
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