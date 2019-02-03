В жизни Оли Соколовой наступила темная полоса. Раньше она была хирургом в больнице Москвы, а теперь, попав под сокращение, потеряла работу. Вскоре женщина узнает, что ее супруг завел любовницу. Опустошенная героиня, лишившись всего в жизни, принимает решение вернуться в свой родной город. По дороге туда случается авария – фура врезается в автобус, на котором она ехала. Вскоре Оля узнает, что не погибла лишь потому, что по ошибке села на место другой пассажирки. Пытаясь все забыть, женщина начинает жизнь с чистого листа.