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Киноафиша Сериалы Моя чужая жизнь
Моя чужая жизнь (2019 - 2019) Моя чужая жизнь 12+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

В жизни Оли Соколовой наступила темная полоса. Раньше она была хирургом в больнице Москвы, а теперь, попав под сокращение, потеряла работу. Вскоре женщина узнает, что ее супруг завел любовницу. Опустошенная героиня, лишившись всего в жизни, принимает решение вернуться в свой родной город. По дороге туда случается авария – фура врезается в автобус, на котором она ехала. Вскоре Оля узнает, что не погибла лишь потому, что по ошибке села на место другой пассажирки. Пытаясь все забыть, женщина начинает жизнь с чистого листа.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Раиса Рязанова
Раиса Рязанова
Роман Полянский
Роман Полянский
Елена Полянская
Елена Полянская
Виктория Рунцова
Виктория Рунцова
Александр Дуда
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Моя чужая жизнь - Сезон 1 Сезон 1
2019, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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