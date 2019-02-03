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Моя чужая жизнь 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Моя чужая жизнь
Киноафиша Сериалы Моя чужая жизнь Сезоны Сезон 1

Моя чужая жизнь 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 февраля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Моя чужая жизнь»

В 1 сезоне сериала «Моя чужая жизнь» в центре сюжета – успешная женщина по имени Оля Соколова. Ее жизнь складывается самым лучшим образом: карьера хирурга и жизнь в браке с любимым человеком. Однако стабильности неожиданно приходит конец. Все начинается того, что героиня теряет работу, а после она застает мужа с другой женщиной. Пытаясь пережить темную полосу, женщина отправляется в провинциальный городок, где она когда-то выросла. По пути на родину Оля попадает в аварию. Вскоре у нее начинается совсем другая жизнь.

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Список серий 1-го сезона сериала «Моя чужая жизнь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 февраля 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 февраля 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 февраля 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 февраля 2019
График выхода всех сериалов
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