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Чистосердечное призвание 2020, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Чистосердечное призвание
Киноафиша Сериалы Чистосердечное призвание Сезоны Сезон 3

Чистосердечное призвание 12+
Название Сезон 3
Премьера сезона 6 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Чистосердечное призвание»

В 3 сезоне сериала «Чистосердечное призвание» опасные приключения следователя Люси Ракитиной продолжаются. Прошло много лет с тех пор, как она покинула тихий провинциальный городок, приняла деловое предложение и уехала в столицу. С тех пор Люся расследовала немало убийств и упрятала за решетку многих опасных преступников. Ее напарник, модный педант Стас Ставицкий всячески оказывал ей содействие. Хотя сработалась с ним Ракитина далеко не сразу. В новом сезоне необычный тандем полицейских ожидают новые криминальные происшествия, которые потребуют их незамедлительного вмешательства.

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Список серий сериала Чистосердечное призвание График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1
Сезон 3 Серия 1
6 мая 2022
Серия 2
Сезон 3 Серия 2
6 мая 2022
Серия 3
Сезон 3 Серия 3
6 мая 2022
Серия 4
Сезон 3 Серия 4
6 мая 2022
График выхода всех сериалов
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