Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Чистосердечное призвание 2020 - 2023, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Чистосердечное призвание
Киноафиша Сериалы Чистосердечное призвание Сезоны Сезон 4

Чистосердечное призвание 12+
Название Сезон 4
Премьера сезона 16 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
Написать отзыв
Список серий сериала Чистосердечное призвание График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1
Сезон 4 Серия 1
16 ноября 2023
Серия 2
Сезон 4 Серия 2
16 ноября 2023
Серия 3
Сезон 4 Серия 3
16 ноября 2023
Серия 4
Сезон 4 Серия 4
16 ноября 2023
График выхода всех сериалов
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
У этого корейского хита Netflix рейтинг 8,2, но только единицы могут досмотреть его до конца
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше