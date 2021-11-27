Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Чистосердечное призвание 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Чистосердечное призвание
Киноафиша Сериалы Чистосердечное призвание Сезоны Сезон 2

Чистосердечное призвание 12+
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Чистосердечное призвание»

Во 2 сезоне сериала «Чистосердечное призвание» напарников Стаса Ставицкого и Люсю Ракитину переводят в главное столичное управление МВД. Их новый офис находится на Петровке, а расследовать им предстоит самые сложные и запутанные дела. Однако следователи по-прежнему не могут договориться между собой. Им не удается соблюдать принцип «ничего личного», и профессиональные отношения выходят из-под контроля. Тем временем Люся замечает, что у Стаса и их новой начальницы Вороновой есть от нее общий секрет.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
Написать отзыв
Список серий сериала Чистосердечное призвание График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
27 ноября 2021
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
27 ноября 2021
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
27 ноября 2021
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
27 ноября 2021
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше