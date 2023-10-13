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Сияющая долина 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Сияющая долина
Киноафиша Сериалы Сияющая долина Сезоны Сезон 2

Shining Vale
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 13 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Сияющая долина»

Во 2-м сезоне сериала «Сияющая долина» события разворачиваются через 4 месяца после момента, на котором закончился предыдущий сезон. Писательница Пэт успешно прошла курс восстановления после того, как пыталась прикончить топором близких. Кризис миновал, и она раньше времени возвращается из лечебницы для душевнобольных. По мнению женщины, ей удалось избавиться от своей злой субличности. Пэт хочет наладить отношения с родными. Но спустя некоторое время она понимает, что у ее детей больше нет нужды в матери. Усложняет все и появление новой соседки Рут, которая напоминает Розмари. С ее домом связан какой-то секрет...

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Список серий 2-го сезона сериала «Сияющая долина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Глава девятая: Возвращение домой Chapter Nine - Homecoming
Сезон 2 Серия 1
13 октября 2023
Глава десятая: Она настоящая Chapter Ten - She's Real
Сезон 2 Серия 2
20 октября 2023
Глава одиннадцатая: Козел Chapter Eleven - The Goat
Сезон 2 Серия 3
27 октября 2023
Глава двенадцатая: Улыбка Chapter Twelve - Smile
Сезон 2 Серия 4
3 ноября 2023
Глава тринадцатая: Чудо Chapter Thirteen - The Miracle
Сезон 2 Серия 5
10 ноября 2023
Глава четырнадцатая: Что случилось с Сэнди? Chapter Fourteen - What's the Matter with Sandy?
Сезон 2 Серия 6
17 ноября 2023
Глава пятнадцатая: Шабаши Chapter Fifteen - Covens
Сезон 2 Серия 7
24 ноября 2023
Глава шестнадцатая: Искупление Chapter Sixteen - Redemption
Сезон 2 Серия 8
1 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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