Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Сияющая долина 2022 - 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сияющая долина
Киноафиша Сериалы Сияющая долина Сезоны Сезон 1

Shining Vale
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сияющая долина»

В 1 сезоне сериала «Сияющая долина» Патриша Фелпс прославилась благодаря эротическому роману для женщин, который она написала во времена своей разгульной молодости. Тогда писательница злоупотребляла спиртным и наркотиками. Но за 17 лет она так и не издала ничего нового. Кроме того, ее брак рушится, а дети, переживающие переходный возраст, отдаляются от матери. Чтобы повернуть свою жизнь к лучшему, героиня покупает на последние деньги старый дом в пригороде и переезжает туда с семьей. Однако у этого дома есть своя история...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Сияющая долина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Глава первая: Добро пожаловать в дом Фелпсов Chapter One - Welcome to Casa De Phelps
Сезон 1 Серия 1
6 марта 2022
Глава вторая: Она приходит ночью Chapter Two - She Comes At Night
Сезон 1 Серия 2
6 марта 2022
Глава третья: Желтые обои Chapter Three: The Yellow Wallpaper
Сезон 1 Серия 3
13 марта 2022
Глава четвертая: Так много крови Chapter Four: So Much Blood
Сезон 1 Серия 4
20 марта 2022
Глава пятая: Белка знала Chapter Five: The Squirrel Knew
Сезон 1 Серия 5
27 марта 2022
Глава шестая: Шепот надежды Chapter Six: Whispering Hope
Сезон 1 Серия 6
3 апреля 2022
Глава седьмая: Дерзкие Вопросы Chapter Seven: Impertinent Questions
Сезон 1 Серия 7
10 апреля 2022
Глава восьмая: Мы - Фелпсы Chapter Eight: We Are Phelps
Сезон 1 Серия 8
17 апреля 2022
График выхода всех сериалов
У этого корейского хита Netflix рейтинг 8,2, но только единицы могут досмотреть его до конца
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше