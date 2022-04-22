Отзывы о сериале «Сияющая долина»

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Сияющая долина
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Alan Gale
22 апреля 2022, 21:04
Оценка
Шикарный сериал. Я бы, правда, скорее назвал этот жанр комедийным психологическим триллером с элементами мистики.
Сюжет начинается вполне обыденно. Супружеская пара с детьми, переживающая серьезный кризис отношений, переезжает в загородный дом. Вот только... вроде бы в доме и с главной героиней и происходит что-то мистическое... а вроде бы ничего особенного не происходит, поскольку главный демон этого дома - альтер-эго главной героини.
И весь фильм как-будто играет с зрителем - то ли, действительно, нереализованная и зажатая бытом и слишком "правильным" мужем бывшая писательница и тусовщица и нынешняя неудачница-домохозяйка пускает в себя жить демона-призрака убийцы, то ли просто это какой-то поздний кризис тридцателетнего возраста и обострение вялотекущей депрессии и шизофрении главной героини, ведь демон делает всё то, что давно мечтала сделать она.
Очень хорошо еще в фильме высмеяна текущая мода чуть что обращаться к психоаналитикам и психиаторам - вроде бы еженедельные встречи с врачом и помогли героини бросить алкоголизм и наркоманию, но депрессия за 7 лет на антидепресантах только ушла в затяжное пике, а все новые и новые таблетки, выписываемые врачом вместо того, чтобы поговорить с героями, ничего не дают и приводят только к новой зависимости.
22 апреля 2022, 21:04
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Сюжет начинается вполне обыденно. Супружеская пара с детьми, переживающая серьезный кризис отношений, переезжает в загородный дом. Вот только... вроде бы в доме и с главной героиней и происходит что-то мистическое... а вроде бы ничего особенного не происходит, поскольку главный демон этого дома - альтер-эго главной героини.
И весь фильм как-будто играет с зрителем - то ли, действительно, нереализованная и зажатая бытом и слишком "правильным" мужем бывшая писательница и тусовщица и нынешняя неудачница-домохозяйка пускает в себя жить демона-призрака убийцы, то ли просто это какой-то поздний кризис тридцателетнего возраста и обострение вялотекущей депрессии и шизофрении главной героини, ведь демон делает всё то, что давно мечтала сделать она.
Очень хорошо еще в фильме высмеяна текущая мода чуть что обращаться к психоаналитикам и психиаторам - вроде бы еженедельные встречи с врачом и помогли героини бросить алкоголизм и наркоманию, но депрессия за 7 лет на антидепресантах только ушла в затяжное пике, а все новые и новые таблетки, выписываемые врачом вместо того, чтобы поговорить с героями, ничего не дают и приводят только к новой зависимости.
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