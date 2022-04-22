Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Сияющая долина Отзывы

Отзывы о сериале «Сияющая долина»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Alan Gale 22 апреля 2022, 21:04
Оценка
Шикарный сериал. Я бы, правда, скорее назвал этот жанр комедийным психологическим триллером с элементами мистики.

Сюжет начинается вполне обыденно. Супружеская пара с детьми, переживающая серьезный кризис отношений, переезжает в загородный дом. Вот только... вроде бы в доме и с главной героиней и происходит что-то мистическое... а вроде бы ничего особенного не происходит, поскольку главный демон этого дома - альтер-эго главной героини.

И весь фильм как-будто играет с зрителем - то ли, действительно, нереализованная и зажатая бытом и слишком "правильным" мужем бывшая писательница и тусовщица и нынешняя неудачница-домохозяйка пускает в себя жить демона-призрака убийцы, то ли просто это какой-то поздний кризис тридцателетнего возраста и обострение вялотекущей депрессии и шизофрении главной героини, ведь демон делает всё то, что давно мечтала сделать она.

Очень хорошо еще в фильме высмеяна текущая мода чуть что обращаться к психоаналитикам и психиаторам - вроде бы еженедельные встречи с врачом и помогли героини бросить алкоголизм и наркоманию, но депрессия за 7 лет на антидепресантах только ушла в затяжное пике, а все новые и новые таблетки, выписываемые врачом вместо того, чтобы поговорить с героями, ничего не дают и приводят только к новой зависимости.
22 апреля 2022, 21:04 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Страна Саша
Страна Саша 3 комментария
Первая любовь
Первая любовь 2 комментария
Неувольняемый
Неувольняемый 2 комментария
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины 7 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Приложение киноафиши