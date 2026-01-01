Оповещения от Киноафиши
Сияющая долина
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Сияющая долина
Основные места съемок сериала Сияющая долина
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Где снимали известные сцены
Студия
Студия Warner Bros., 4000 Уорнер-бульвар, Бербанк, Калифорния, США
Даты съемок сериала Сияющая долина
Март 2021
9 июля 2021 - Август 2021
