Места и даты съемок сериала Сияющая долина

Основные места съемок сериала Сияющая долина

  • Лос-Анджелес, Калифорния, США

Где снимали известные сцены

Студия
Студия Warner Bros., 4000 Уорнер-бульвар, Бербанк, Калифорния, США
Даты съемок сериала Сияющая долина

  • Март 2021
  • 9 июля 2021 - Август 2021
