Во 2-м сезоне сериала «Сияющая долина» события разворачиваются через 4 месяца после момента, на котором закончился предыдущий сезон. Писательница Пэт успешно прошла курс восстановления после того, как пыталась прикончить топором близких. Кризис миновал, и она раньше времени возвращается из лечебницы для душевнобольных. По мнению женщины, ей удалось избавиться от своей злой субличности. Пэт хочет наладить отношения с родными. Но спустя некоторое время она понимает, что у ее детей больше нет нужды в матери. Усложняет все и появление новой соседки Рут, которая напоминает Розмари. С ее домом связан какой-то секрет...