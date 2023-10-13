Shining Vale 2022 - 2023, season 2

Shining Vale season 2 poster
Shining Vale
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 13 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Shining Vale" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Сияющая долина» события разворачиваются через 4 месяца после момента, на котором закончился предыдущий сезон. Писательница Пэт успешно прошла курс восстановления после того, как пыталась прикончить топором близких. Кризис миновал, и она раньше времени возвращается из лечебницы для душевнобольных. По мнению женщины, ей удалось избавиться от своей злой субличности. Пэт хочет наладить отношения с родными. Но спустя некоторое время она понимает, что у ее детей больше нет нужды в матери. Усложняет все и появление новой соседки Рут, которая напоминает Розмари. С ее домом связан какой-то секрет...

6.9
Rate 15 votes
7 IMDb

"Shining Vale" season 2 list of episodes.

Chapter Nine - Homecoming
Season 2 Episode 1
13 October 2023
Chapter Ten - She's Real
Season 2 Episode 2
20 October 2023
Chapter Eleven - The Goat
Season 2 Episode 3
27 October 2023
Chapter Twelve - Smile
Season 2 Episode 4
3 November 2023
Chapter Thirteen - The Miracle
Season 2 Episode 5
10 November 2023
Chapter Fourteen - What's the Matter with Sandy?
Season 2 Episode 6
17 November 2023
Chapter Fifteen - Covens
Season 2 Episode 7
24 November 2023
Chapter Sixteen - Redemption
Season 2 Episode 8
1 December 2023
