Во 2 сезоне сериала «Полезные советы от Джона Уилсона» обаятельный комик-документалист продолжает изучать повседневную жизнь мегаполиса. Он путешествует с камерой по Нью-Йорку и знакомится с колоритными персонажами, задавая им интересные и порой неловкие вопросы. В этот раз он посетит городской пляж, научится правилам поведения в метро и в самолете, а также познакомится с особенностями городской моды. Всеми своими наблюдениями Джон, конечно же, поделится со зрителями, которым будет над чем посмеяться.