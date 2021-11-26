Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

How to with John Wilson (2020), season 2

How to with John Wilson season 2 poster
Kinoafisha TV Shows How to with John Wilson Seasons Season 2
How To with John Wilson 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 26 November 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"How to with John Wilson" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Полезные советы от Джона Уилсона» обаятельный комик-документалист продолжает изучать повседневную жизнь мегаполиса. Он путешествует с камерой по Нью-Йорку и знакомится с колоритными персонажами, задавая им интересные и порой неловкие вопросы. В этот раз он посетит городской пляж, научится правилам поведения в метро и в самолете, а также познакомится с особенностями городской моды. Всеми своими наблюдениями Джон, конечно же, поделится со зрителями, которым будет над чем посмеяться.

TV Show rating

8.4
Rate 13 votes
8.7 IMDb

How to with John Wilson List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
How To Invest in Real Estate
Season 2 Episode 1
26 November 2021
How To Appreciate Wine
Season 2 Episode 2
3 December 2021
How To Find a Spot
Season 2 Episode 3
10 December 2021
How To Throw Out Your Batteries
Season 2 Episode 4
17 December 2021
How To Remember Your Dreams
Season 2 Episode 5
24 December 2021
How To Be Spontaneous
Season 2 Episode 6
31 December 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more