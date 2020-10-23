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Полезные советы от Джона Уилсона (2020), 1 сезон 4

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Все серии 1 сезона «Полезные советы от Джона Уилсона»
Как вести светскую беседу
Сезон 1 / Серия 1 23 октября 2020
Как установить строительные леса
Сезон 1 / Серия 2 30 октября 2020
Как улучшить память
Сезон 1 / Серия 3 6 ноября 2020
Как сохранить мебель
Сезон 1 / Серия 4 13 ноября 2020
Как разделить чек
Сезон 1 / Серия 5 20 ноября 2020
Как приготовить идеальный ризотто
Сезон 1 / Серия 6 27 ноября 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Полезные советы от Джона Уилсона» герой ссорится со своей кошкой. Питомец уничтожает любимую мебель Джона, что наводит его на размышления о сохранении предметов и о поддержании того или иного объекта в первозданном виде.

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