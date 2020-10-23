Полезные советы от Джона Уилсона (2020), 1 сезон 2
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Все серии 1 сезона «Полезные советы от Джона Уилсона»
Как вести светскую беседу
Сезон 1 / Серия 123 октября 2020
Как установить строительные леса
Сезон 1 / Серия 230 октября 2020
Как улучшить память
Сезон 1 / Серия 36 ноября 2020
Как сохранить мебель
Сезон 1 / Серия 413 ноября 2020
Как разделить чек
Сезон 1 / Серия 520 ноября 2020
Как приготовить идеальный ризотто
Сезон 1 / Серия 627 ноября 2020
О чем cерия
В 1 сезоне 2 серии сериала «Полезные советы от Джона Уилсона» речь пойдет о строительных лесах. Джон размышляет о том, что почти 300 миль этой уродливой «защиты» высится над головами ньюйоркцев. Он ищет способы борьбы с этой насущной проблемой.
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